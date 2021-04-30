30 апреля председатель комитета иностранных дел Сейма Рихардс Колс открыл Почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко, сообщила пресс-служба Посольства.

Открывая почетное консульство, Колс подчеркнул, что открытие консульства является признаком поддержки Латвии территориальной целостности Украины.

Также, отметил он, Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования, экономики и других областях.

Почетное консульство также будет служить информационным пунктом, который позволяет получить информацию об образовательном, туристическом и экономическом потенциале Латвии и возможности сотрудничества с Донецкой областью.

В открытии почетного консульства также приняли участие руководство Донецкой области и города Славянск, представители нескольких городов Донецкой области, а также иностранные дипломаты, аккредитованные в Украине.