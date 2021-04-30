2 мая в 12:00 на Соборной площади в Одессе при участии Национального Корпуса начнется Марш защитников.

Инициатором мероприятия выступил Штаб защиты Одессы, в состав которого, кроме Нацкорпуса, вошли общественные организации «Движение ветеранов Украины», «Информационное сопротивление», «Автомайдан Одесса», «Национальное Сопротивление».

«В этот день, 7 лет назад, одесситам удалось отстоять Одессу, остановив наступление «русского мира» на украинский город. Попытка создания т.н. «народной республики» в Одессе потерпела поражение - вооруженные прокремлевские наемники вынуждены были отступить. Приглашаем отметить это событие вместе с нами на Марше защитников Одессы», - говорится в анонсе.

2 мая 2014 из-за противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек – шесть из них в центре города от огнестрельных ранений, а 42 – из-за пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.