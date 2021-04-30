Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия власти во время протестов были чрезмерными по отношению к протестующим.

Об этом белорусский министр заявил в интервью Euronews, передает Укринформ.

При этом чиновник отметил, что это была «адекватная реакция» на акции протеста.

«Была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и органов власти были абсолютно адекватными и необходимыми», — заявил Макей.

По его словам, «на карту была поставлена ​​судьба страны».

«И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны», - добавил министр.

Он констатировал, что европейские страны и власти Беларуси имеют разные взгляды на ситуацию в стране с августа 2020 года.

Напомним, Украина и еще шесть стран присоединились к решению Совета ЕС расширить санкции против режима Александра Лукашенко.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии и массово арестовывает их. Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.