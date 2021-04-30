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Всемирная организация здравоохранения предостерегла правительства стран Европы от быстрого ослабления карантина, поскольку это потенциально может вызвать новую волну инфекции, как это наблюдается сегодня в Индии.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Ганс Клуге, глава представительства ВОЗ в Европе, заявил, что ослабление ограничительных мер в условиях, когда существуют более заразные варианты, а охват вакцинацией все еще остается низким, может вызвать «идеальный шторм» в любой стране.

Иными словами, ситуация с эпидемией в Индии может повториться где угодно.

Клюге высказался после того, как многочисленные европейские лидеры объявили о планах начать постепенную отмену действующих карантинных ограничений в преддверии лета, несмотря на значительные ежедневные показатели заболеваемости.

Он отметил, что хотя на прошлой неделе количество новых случаев болезни в регионе «значительно» упало впервые за два месяца, уровень заболеваемости в регионе «остается чрезвычайно высоким».

Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Индии превысило 18,5 миллиона. Причиной стремительного распространения инфекции стал новый опасный штамм коронавируса, который мутировал на территории страны.

Медицинская система Индии полностью перегружена, а госпитали - переполнены. Для борьбы с пандемией индийские медики уже попросили о помощи военных.
ForUm

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