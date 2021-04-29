28 апреля в испанском городе Севилья умер Хуан Хоя Борха - комик, который стал широко известен в мире как герой мемов о мужчине, который громко смеется.

Он имел прозвище El Risitas («хохотун», «весельчак»). Ему было 65 лет.

По сообщениям местных СМИ, Борха скончался в больнице от рецидива болезни сердечно-сосудистой системы, сообщает ВВС.

Госпитализировали его еще осенью прошлого года, из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу.

На испанском телевидении Борха впервые появился еще около 20 лет назад, но только примерно в 2014-м на запись одной из старых программ с его участием стали обращать внимание интернет-пользователи.

В той передаче он рассказывал о своем забавном опыте работы помощником на кухне. Но главное – не столько сама суть истории, сколько эмоции, которыми она сопровождалась. Борха очень громко и заразительно смеялся, и фрагмент телевизионного шоу понемногу стал набирать вирусную популярность в сети.

В конце концов это видео стало основой для тысяч мемов - пользователи накладывали на него собственные титры с рассказами, которые подходили бы под эмоции Борха.

Многие из этих видео, как и оригинал, собрали миллионы просмотров на Youtube и других платформах. В 2021 году интернет-пользователи собрали для Борха 14000 евро - после того, как узнали о его проблемах.