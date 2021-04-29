также в разделеСтолица
В Киеве за сутки обнаружили 940 больных COVID-19 11
В марте реальная зарплата выросла на 9,5% 14
В Киеве прошло шествие в честь дивизии «Галичина» 157
В Киеве столкнулись сразу три троллейбуса 16
В Киеве с 1 мая отменяют красный уровень эпидопасности 42
Кличко обещает усиленно контролировать соблюдение карантина на Пасху 13
За незаконный снос дома Уткина могут наказать штрафом в 850 гривен 16
Кличко рассказал, когда в Киеве запустят автофиксацию нарушений правил парковки 17
В Киеве – более тысячи больных COVID и 40 смертей за сутки 12
Киев ослабляет карантин с 1 мая 49
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом человека 18
В киевском метро снимут вторую линейку дверей 17
В Киеве во время сноса МАФов произошли столкновения торговцев с полицией 25
В Киеве замначальника райуправления полиции за деньги разрешал работу ресторанов 12
В Киеве обнаружили 869 новых больных коронавирусом 18
Киев планирует отменить локдаун 53
Степанов рассказал, когда Киев выйдет из красной зоны карантина 24
В Киеве закрывают два ресторана за нарушение карантина 13

В Киеве на проспекте Правды полностью сгорел автобус, сообщает пресс-служба ГосЧС.   

29 апреля в 13:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧСв столице поступило сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, что в Подольском районе.

Немедленно к месту происшествия были направлены спасателей 25-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 - ликвидировали. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги