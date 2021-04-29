В Киеве на проспекте Правды полностью сгорел автобус, сообщает пресс-служба ГосЧС.

29 апреля в 13:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧСв столице поступило сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, что в Подольском районе.

Немедленно к месту происшествия были направлены спасателей 25-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 - ликвидировали. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

На месте происшествия работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.