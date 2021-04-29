Великий Четверг необходимо провести в молитве, а не акцентировать внимание на народных традициях, тратить все время на уборку и бытовые дела.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«Самым главным событием, которое вспоминается в этот день, является установление таинства Евхаристии - Того таинства, которое Святые Отцы называют главным, центральным, основным… Причастившись в Великий четверг, в Великую пятницу мы должны мысленно готовиться к тому, что Христос умирает за нас на кресте. Это день печали. Великий четверг вводит нас в дни страдания Иисуса Христа», - объяснил епископ Сильвестр.

Владыка напомнил, что в Великий четверг православные верующие, причастившись, должны начинать думать об искупительном подвиге Иисуса Христа, а не посвящать все время бытовым вопросам.

«Наши мысли должны оставаться с Христом, даже если мы должны после Евхаристии делать какие-то бытовые вещи. Это очень важно. В среде даже церковного народа существует такая тенденция, чтобы этот день потратить на подготовки, приготовление трапезы. В этом есть глубокая подмена того, что произошло и того, что должно произойти, теми заботами, которые сами по себе может и важны, но не настолько, чтобы полностью на них сосредоточиться. В Великий четверг сосредоточено массу событий и много важных воспоминаний из Евангельской истории», - подчеркнул владыка.

Епископ Сильвестр вспомнил Евангельские события, связанные с Иудой Искариотом, и призвал верующих прислушиваться к себе и не допускать лицемерия в жизни.