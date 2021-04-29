Пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила темпы распространения.



Об этом заявила глава Панамериканской организации здравоохранения, дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году», - заявила Этьен.

По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

«Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется», - подытожила Этьен.



