также в разделеМир
Болгария высылает российского дипломата 11
Байден: США поделятся вакцинами от коронавируса с другими странами 14
В Сенате США выступили против перезагрузки отношений с РФ 14
Боррель: ЕС не может остановить «Северный поток-2» 13
В Европарламенте предложили выдворить российских дипломатов при ЕС 18
ЕС обвинил РФ и Китай в подрыве доверия к западным вакцинам 20
Байден: Агрессия со стороны РФ будет иметь последствия 19
Одна доза вакцины от COVID-19 сокращает передачу инфекции почти на 50% 46
Венгрия не планирует высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией 19
Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы 17
Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах 18
В Кремле ответили на идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане 44
Россия высылает четырех балтийских дипломатов 14
Катер береговой охраны США вошел в Черное море 19
В Мьянме начались боевые действия 22
В Турции заявили, что локдаун не коснется иностранных туристов 12
«Цунами» COVID-19: В Индии оборудуют костры для кремации в парках и на автостоянках 26
Российскую вакцину от коронавируса запретили ввозить в Бразилию 14

Пандемия коронавируса не закончилась, а напротив, ускорила темпы распространения.

Об этом заявила глава Панамериканской организации здравоохранения, дочерней структуры ВОЗ, Карисса Этьен, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году», - заявила Этьен.

По ее словам, пандемию можно преодолеть только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер.

«Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется», - подытожила Этьен.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги