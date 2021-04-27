Госпродпотребслужба с начала года проанализировала 3,5 тысячи ежедневных школьных меню. В 800 случаях (23%) выявлены нарушения норм здорового питания, сообщила глава ведомства Владислава Магалецкая во время семинара с Европейским региональным бюро ВОЗ, посвященном реформированию школьного питания.

«Прошлогодние проверки показали, что в каждом втором заведении среднего образования были нарушения, связанные с неудовлетворительным материально-техническим состоянием, ненадлежащим водоснабжением, не обеспечением качественной питьевой водой и другими проблемами», - сказала она.

С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года - новые подходы к организации питания.

Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Почувствовать соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября этого года.

Новым Санитарным регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты) и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.