От пули вражеского снайпера 26 апреля на Донбассе погиб Ковалевский Иван Иванович из Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Городенковского городского совета.
«Городенковский городской совет выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича «Африка», который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера», - говорится в сообщении.
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