также в разделеПроисшествия
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 12
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 18
На Закарпатье в ДТП погибли 3 человека 12
Вчера оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня 15
Боевики совершили 12 обстрелов на Донбассе, потерь нет 106
Тела четырех людей обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области 23
Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь 12
На Львовщине пограничники нашли микроавтобус с янтарем 15
В Черкасской области мужчина стрелял из пистолета во время езды 12
Боевики 20 раз нарушили «тишину» на Донбассе 16
На Ривненщине молния поразила двух людей, 15-летний парень в тяжелом состоянии 14
Во двор депутата на Херсонщине бросили гранату 17
На Николаевщине мужчина выстрелил в голову военному 48
Сутки в ООС: 17 обстрелов, погиб 1 военный 10
ГБР завело дело по факту пожара в воинской части на Луганщине 11
С начала года на Донбассе из-за агрессии РФ погибли 7 мирных жителей 13
В воинской части на Луганщине произошел пожар 125
Боевики убили украинского военного на Донбассе 31

От пули вражеского снайпера 26 апреля на Донбассе погиб Ковалевский Иван Иванович из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Городенковского городского совета. 

«Городенковский городской совет выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Коленки - Ковалевского Ивана Ивановича «Африка», который погиб 26.04.2021 года от пули вражеского снайпера», - говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
8
Теги