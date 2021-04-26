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Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии, ему предписано покинуть страну в течение 24 часов, заявили в МИД РФ.

26 апреля посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота о высылке сотрудника посольства в качестве «ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме».  

31 марта стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке из страны двух представителей РФ, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже.
ForUm

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