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Сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих – российского и итальянского – в рамках расследования дела о шпионаже, сообщает La Repubblica.

По информации газеты, речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги, передает Интерфакс.

Газета отмечает, что в настоящее время «оценивается юридический статус российского офицера, учитывая, что он работал при диппредставительстве».

La Repubblica называет произошедшее «самым серьезным инцидентом со времен холодной войны».

Газета подчеркивает, что сопоставимое по масштабам дело в последний раз в Италии произошло еще во времена СССР, в 1989 году: тогда итальянские спецслужбы тщетно попытались задержать двух сотрудников КГБ, предположительно, пытавшихся получить информацию об итальянских предприятиях, производивших вооружение.

Военных задержали после продолжительного расследования, в котором участвовали, в частности, итальянская контрразведка, Минобороны Италии.

Следователи предполагают, что итальянский офицер - капитан фрегата - согласился передавать секретную информацию, так как из-за семейных проблем очень нуждался в деньгах.
ForUm

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