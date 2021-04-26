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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренность по согласованию режима тишины на Донбассе находится на финальной стадии переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом он заявил во время брифинга относительно вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле, передает УНИАН.

«Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание Трехсторонней контактной группы, прежде всего ее подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали, но не согласовали только документальную формулировку этого согласия», - заявил он.

По его словам, украинская сторона очень стремится к восстановлению режима прекращения огня на Донбассе. «Мы очень хотим, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала», - подчеркнул глава государства.


 
ForUm

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