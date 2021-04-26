Сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с Киевской городской прокуратурой, при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения № 1 в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, прекратили преступную деятельность лиц, осуществлявших легализацию иностранцев на территории Украины за денежное вознаграждение.

По данным столичного главка, 27-летний гражданин другого государства путем подделки документов предоставлял иностранцам помощь в получении свидетельств и занимался переправкой их в страны Европы.

«Правонарушитель организовал канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины, замаскировав это под заключения фиктивных браков с украинками, пользуясь коррупционными связями с должностными лицами органов регистрации актов гражданского состояния в Киевской области. Стоимость такого «бракосочетания» составляла около 3500 долларов США. Кроме того, взамен девушки получали 1000 долларов США за статус «жены», - говорится в сообщении.

Злоумышленник и его знакомый – 35-летний житель Киевской области, подыскивал гражданок Украины в кругу своих друзей. Среди них те, что имеют семейное положение незамужних и находятся в трудном материальном положении. И девушки соглашались на оформление фиктивных браков с неизвестными иностранцами.

«Во время проведения первого этапа оперативной закупки за оформление фиктивного брака иностранца с гражданкой Украины правонарушителю передано 10 тыс. гривен. В ходе второго этапа ему передано 52 тыс. гривен и задержан на месте совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства правоохранители провели пять обысков в Киеве и Киевской области по месту проживания фигурантов и в их автомобилях. Полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности. Это - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, флэш-накопители, компьютерную технику, документы иностранцев, свидетельства о браке.

Следователи полиции Киева объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. На время следствия фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.