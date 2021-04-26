Президент Владимир Зеленский вместе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, который находится в Украине с визитом, осмотрели мультимедийную выставку «Чернобыль. Путешествие» на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в Киеве.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Смысловые блоки выставки рассказывают о событиях, которыми запомнился 1986 в истории человечества, содержат много материалов об аварии на ЧАЭС и ее ликвидации, о людях, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986, и предлагают задуматься над дальнейшей судьбой Чернобыля.

Один из блоков выставки акцентирует внимание на том, как катастрофа сделала Чернобыль одним из важнейших мест для мировой науки и изучения роли атомной энергетики.

Блок под названием «Природа» рассказывает о том, как радиоактивное излучение воздействует на флору, фауну и землю; что сейчас происходит с природой в Чернобыльской зоне отчуждения и когда она может стать обычной территорией.

С этой информацией Зеленский мог ознакомиться также в режиме виртуальной реальности с помощью специальных очков.

Во время экскурсии ему продемонстрировали архивные фотографии и видеоматериалы, работы мировых художников, а также знаменитой украинской художницы Марии Примаченко, посвященные Чернобылю.

В блоке под названием «Сегодня. Завтра» представлены имеющиеся проекты о Чернобыле и концепции развития территории.

Зеленский в понедельник также почтил память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. От его имени установлена корзина цветов к памятному знаку «Воинам Чернобыля», мемориальному кургану «Героям Чернобыля» в Киеве и к памятнику Герою Украины, ликвидатору аварии на ЧАЭС Александру Лелеченко на Чернобыльской АЭС в Киевской области.