В заброшенном колодце возле одного из сел Одесской области обнаружили тела трех мужчин и женщины. Обстоятельства гибели людей неизвестны.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, колодец расположен в поле на территории Плахтеевской ОТО Белгород-Днестровского района.
Все погибшие — местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
На месте работают спасатели и следователи, которые выясняют обстоятельства гибели молодых людей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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