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В Чехии суд арестовал троих человек, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России.

Об этом сообщило издание iROZHLAS.cz со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Мартина Били.

Всего в деле фигурируют пять человек и одно юридическое лицо.

Арестованы глава экстремистской организации Чехословацкие солдаты в резерве за мир Иван Кратохвил, 52-летний Милош Уржецкий и православний священник из Пршемысла Иван Гадрав.

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение, до 12 лет лишения свободы за финансирования терроризма, и максимум 15 лет лишения свободы, если их признают виновными в поддержке и поощрении терроризма.

Прокурор Били подтвердил iROZHLAS.cz, что другие задержанные, о которых сообщали СМИ, тоже являются обвиняемыми.

«В целом можно констатировать, что в ходе уголовного производства были изъяты документальные, электронные и фактические доказательства», — добавил он.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью 22 апреля предъявил пяти задержанным обвинения в террористическом нападении, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма.

О масштабной спецоперации против наемников, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупационных сил РФ, чешские СМИ сообщили 21 апреля.

Сообщалось, что были задержаны как минимум пять человек.

К организации поездок чешских боевиков на восток Украины могут быть причастны сотрудники Главного управления Генштаба РФ, работавшие в российском посольстве в Праге.

Напомним, Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова.
ForUm

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