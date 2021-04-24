Россия с 24 апреля запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Ограничения будут действовать до 31 октября.
Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства.
В Минобороны не сообщили, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.
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