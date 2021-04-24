Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о планах провести в Брюсселе очный саммит ЕС.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

Как уточняется, на саммите будет обсуждаться Россия, коронавирус и вопросы климата.

«Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия», — написал Лейтс.

Также сам Мишель объявил о проведении саммита ЕС — США в Брюсселе в июне.

«Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС — США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне», — написал Мишель в Twitter.

Этот саммит будет посвящен «восстановлению сильного альянса ЕС и США и объединению усилий для борьбы против COVID-19».

Напомним, в Брюсселе раскритиковали главу Еврокомиссии за отказ посетить Украину.