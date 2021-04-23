Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации ЗАО «Первомайский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза», которые использовали в своем производстве похожие упаковки сгущенного молока других производителей: ООО «Милк-Инвест» и ЗАО «Ичнянский молочноконсервный комбинат».

Как сообщает пресс-служба АМКУ, последние выпускают продукцию с таким оформлением с 2019 года, в то время как предприятия, которым даны рекомендации - с июля-октября 2020.

По имеющейся в Комитете информации, многие производители сгущенного молока с сахаром используют при оформлении упаковки продукции графическую стилистику и цвета советских времен. При этом производителями добавляются отдельные собственные элементы дизайна этикеток.

В приведенном случае, производители использовали этикетки не только с этими узнаваемыми элементами, но и уникальные элементы с этикеток заявителей без их разрешения.

В частности, речь идет об элементах в виде лент с надписью, медалей, размещение торговых марок, изображения клубники в брызгах молока. Эти элементы изображения размещались на этикетках в тех же местах, где и аналогичные элементы заявителей. Такое схожее оформление этикеток может привести к смешиванию с деятельностью заявителей.

Следовательно, Комитет предоставил ЗАО «Первомайский молочноконсервный комбинат» и ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза» рекомендации прекратить использование этих элементов оформления этикеток молока цельного сгущенного с сахаром и продукта молокосодержащего сгущенного с сахаром «Сгущенка».

Сейчас в Комитете отсутствует информация о том, что такое копирование этикеток конкурентов привело к существенному ограничению или искажению конкуренции. Следовательно, согласно законодательству, при условии выполнения положений рекомендаций АМКУ, производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции не начинается.