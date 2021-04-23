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Заявление России об отводе войск от украинской границы является важным и своевременным.

Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Reuters, сообщает УНИАН.

Вместе с тем НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию.

«Любые шаги к деэскалации со стороны России важны и давно назрели. НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием российской военной мощи в Украине и у ее границ», - сказал чиновник.

Он также сказал, что НАТО поддерживает Украину, которая не является членом альянса, и призвал Россию вывести все свои силы с территории нашего государства.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

 
ForUm

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