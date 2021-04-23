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За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В частности, неподалеку поселков Пивденное и Зайцево российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Красногоровки - еще и со станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса и минометов 120-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Пески, Золотое-4, Водяное и Павлополь захватчики обстреливали позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Майорское враг применил противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ позиций наших подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью.

Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

В районе населенных пунктов Крымское и Шумы было зафиксировано два пролета вражеских БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 23 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Новоселовка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Авдеевки из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
ForUm

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