Высказывания представителей МИД России об объявлении «всеобщей мобилизации» в Украине являются очередным примером дезинформации.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, комментируя озвученные официальным представителем МИД России обвинения Украины в «агрессивных милитаристских планах», передает Укринформ.

«Подписанный 21 апреля Президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности», - отметил Николенко.

Он также заметил, что единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в «агрессивных милитаристских планах», является Российская Федерация.

Николенко отметил, что на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку.

По словам пресс-секретаря МИД, иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины.

В этом контексте Николенко акцентировал, что с самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Как сообщалось, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 22 апреля обвинила Украину в «агрессивных милитаристских планах» и заявила, что Президент Владимир Зеленский объявил «всеобщую мобилизацию».