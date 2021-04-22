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С начала года на востоке Украины из-за вооруженной агрессии РФ погибли 7 мирных жителей, 10 - были ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«На востоке Украины соблюдение права на жизнь и безопасность жителей оккупированных территорий и районов на линии разграничения находится под постоянной угрозой. Так, в прошлом году в результате продолжающейся вооруженной агрессии погибли 18 мирных жителей, ранены - 89. С начала этого года число жертв среди гражданского населения составляет 17 человек: погибших - 7, раненых - 10. Среди погибших 2 детей. 70% всех жертв (12 человек) связаны с подрывом на минах или других взрывных устройствах, 24% (4 человека) - из-за обстрелов», - сообщила Денисова.
ForUm

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