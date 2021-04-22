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Нормы о бесплатной передаче земельных участков украинцам до 2 гектаров действуют и не могут быть отменены, подчеркнул представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«Зрада об «отмене права на бесплатные 2 га земли» отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности», - написал он в Telegram.

В комментарии РБК-Украина Мокан отметил, что поддержанный 21 апреля правительством законопроект о консолидации земель может расширить возможности граждан по использованию земельных участков.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона «О личном сельском хозяйстве».

«Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное сельское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях», - заявил нардеп.

В частности, по его словам, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Мокан добавил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.

Ранее Экономическая правда сообщила, что указанный законопроект, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.
ForUm

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