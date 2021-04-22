Условия жизни 21-го века продолжают меняться. Стремительнее развиваются новые технологии, благодаря которым мир становится глобализированным. В связи с пандемией работа и способы заработка также испытали существенные изменения.

Работать за компьютером из дома сегодня стало привычным явлением для большинства сотрудников. Особенно это касается занятых в сфере IT, интернет-маркетинга, менеджмента, консалтинга. Интернет стал не просто источником информации, а глобальным рынком услуг, в котором скоро будет работать каждый.

Какие качества и навыки являются необходимыми для успешной профессиональной реализации в 21-м веке?

В развитых странах наблюдается тенденция к уменьшению объема ручной работы и замене ее на автоматизированные процессы. Человек становится не рабочей силой, а мощным интеллектуальным инструментом для развития компании и продукта. Человеческий мозг – генератор креативных идей и инновационных технологических решений. Поэтому формировать и развивать мыслительные способности необходимо с раннего возраста.

Этому несомненно способствует математика. Развитая математическая грамотность поможет быстро ориентироваться в ситуациях, анализировать и принимать решения. Отличное знание компьютера, умение пользоваться разными программами – уже норма для современного работника. Сегодня одним из ключевых способностей является быстрая обучаемость. Осваивать новую программу, сервис или инструмент нужно в темпе и вовремя.

Другими отличительными чертами успешного специалиста являются:

логическое мышление

умение анализировать

креативность

умение быстро адаптироваться

многозадачность

ответственность, коммуникабельность, точность

Почему знание математики так важно для современного специалиста?

Мир, как и наука, прогрессирует. Потребность быть носителем большого объема информации отпадает. Все необходимое можно найти в интернет-пространстве. Причем важно уметь искать нужные данные, проверять и использовать их. В этом поможет критическое мышление, логика и навык решения новых задач. Математика и другие точные науки имеют четкую структуру и логику, что позволяет быстро ориентироваться в большом потоке информации и находить ответы и решения.

Математика сложно дается детям. Поэтому изучать ее нужно последовательно и ответственно. Если у ребенка есть проблемы с базовыми математическими навыками, стоит немедля обратиться к репетитору. Владение математикой дает человеку множество преимуществ:

шансы на перспективную профессию в IT и других отраслях

конкурентоспособность на рынке труда

грамотная формулировка мысли и логических выводов

умение планировать и составлять сложные последовательности

умение находить закономерности

Как не упустить математику во время обучения в школе?

Следите за тенденциями в разнообразии современных профессий в технологическом 21-м веке! Вы можете помочь своим детям в их будущей карьере. С математикой нельзя медлить. Вовремя обратитесь к опытному репетитору!

Педагог может быстро найти подход к ребенку, определить его уровень знаний и составить индивидуальную программу обучения. Занятия с репетитором – это возможность:

развить интеллектуальные способности ребенка

сформировать важные для будущей профессии навыки

заложить крепкий фундамент знаний

избежать пробелов в обучении

научиться практически применять теорию

Текст подготовил репетитор и учитель математики Анатолий В.

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