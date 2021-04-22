Условия жизни 21-го века продолжают меняться. Стремительнее развиваются новые технологии, благодаря которым мир становится глобализированным. В связи с пандемией работа и способы заработка также испытали существенные изменения.
Работать за компьютером из дома сегодня стало привычным явлением для большинства сотрудников. Особенно это касается занятых в сфере IT, интернет-маркетинга, менеджмента, консалтинга. Интернет стал не просто источником информации, а глобальным рынком услуг, в котором скоро будет работать каждый.
Какие качества и навыки являются необходимыми для успешной профессиональной реализации в 21-м веке?
В развитых странах наблюдается тенденция к уменьшению объема ручной работы и замене ее на автоматизированные процессы. Человек становится не рабочей силой, а мощным интеллектуальным инструментом для развития компании и продукта. Человеческий мозг – генератор креативных идей и инновационных технологических решений. Поэтому формировать и развивать мыслительные способности необходимо с раннего возраста.
Этому несомненно способствует математика. Развитая математическая грамотность поможет быстро ориентироваться в ситуациях, анализировать и принимать решения. Отличное знание компьютера, умение пользоваться разными программами – уже норма для современного работника. Сегодня одним из ключевых способностей является быстрая обучаемость. Осваивать новую программу, сервис или инструмент нужно в темпе и вовремя.
Другими отличительными чертами успешного специалиста являются:
- логическое мышление
- умение анализировать
- креативность
- умение быстро адаптироваться
- многозадачность
- ответственность, коммуникабельность, точность
Почему знание математики так важно для современного специалиста?
Мир, как и наука, прогрессирует. Потребность быть носителем большого объема информации отпадает. Все необходимое можно найти в интернет-пространстве. Причем важно уметь искать нужные данные, проверять и использовать их. В этом поможет критическое мышление, логика и навык решения новых задач. Математика и другие точные науки имеют четкую структуру и логику, что позволяет быстро ориентироваться в большом потоке информации и находить ответы и решения.
Математика сложно дается детям. Поэтому изучать ее нужно последовательно и ответственно. Если у ребенка есть проблемы с базовыми математическими навыками, стоит немедля обратиться к репетитору. Владение математикой дает человеку множество преимуществ:
- шансы на перспективную профессию в IT и других отраслях
- конкурентоспособность на рынке труда
- грамотная формулировка мысли и логических выводов
- умение планировать и составлять сложные последовательности
- умение находить закономерности
Как не упустить математику во время обучения в школе?
Следите за тенденциями в разнообразии современных профессий в технологическом 21-м веке! Вы можете помочь своим детям в их будущей карьере. С математикой нельзя медлить. Вовремя обратитесь к опытному репетитору!
Педагог может быстро найти подход к ребенку, определить его уровень знаний и составить индивидуальную программу обучения. Занятия с репетитором – это возможность:
- развить интеллектуальные способности ребенка
- сформировать важные для будущей профессии навыки
- заложить крепкий фундамент знаний
- избежать пробелов в обучении
- научиться практически применять теорию
Текст подготовил репетитор и учитель математики Анатолий В.
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