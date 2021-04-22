Рейтинговое агентство Standard&Poors принято решение снизить кредитный рейтинг АО «Укрзализныця» с уровня «B-» до уровня «ССС».

«Причиной такого решения является исключительно методология агентства по определению уровня рейтинга в зависимости от промежутка времени, оставшегося до очередной даты погашения долга», - сообщила пресс-служба компании.

Так, единственным фактором этого решения является приближение в COVID-ных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО «Ощадбанк», которое приходится на 30 мая текущего года.

Как известно финансовому рынку так и агентству, Укрзализныця работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и несомненно не допустит возникновения случае невыполнения обязательств по заимствованиям.

Укрзализныця в прошлом году в условиях пандемии успешно реализовала мероприятия по поддержке ликвидности, в частности проведена работа с банками по увеличению лимитов кредитных линий и реализованы мероприятия по оптимизации расходов. «Высокие кредитные качества является одним из ключевых приоритетов Укрзализныци и компания в очередной раз обеспечит их подтверждение уже в ближайшие недели», - заявили в компании.