В ближайший час и до конца дня в Киевской области ожидаются грозы, местами град (І уровень опасности), сообщил Гидрометцентр.
«Синоптические процессы уже начинают приобретать характер, присущий теплому периоду», - подчеркивают синоптики.
Атмосфера в тыловой части циклона (что отошел на северо-восток) неустойчива, температуры сегодня весенние, поэтому в некоторых западных и северных областях уже началась грозовая деятельность.
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