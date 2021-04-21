также в разделеПроисшествия
Крымский «суд» вынес приговор украинскому десантнику 20
В офисе президента ФК «Ингулец» прогремел взрыв, есть жертвы 42
Оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции 16
В черкасском тире тяжело ранили подростка 19
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 9
В Украине – почти 9 тысяч новых случаев COVID и 367 смертей 73
На Луганщине разоблачили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС 17
На Донбассе оккупанты убили военного, еще один – ранен 16
Смертельное ДТП в Черкасской области: автомобиль слетел в пруд 33
На Буковине от выстрела погиб пограничник 33
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ранен украинский военный 15
После вакцинации от COVID-19 во Львовской области умер мужчина 27
На Донбассе пророссийские войска 15 раз за сутки срывали «тишину» на Донбассе 12
ФСБ России задержала украинского консула 65
На Донбассе подорвался трактор, пострадал тракторист 24
Боевики 7 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет 14
В Украине – 17 479 новых случаев COVID-19 64
На Николаевщине в ДТП попал автомобиль с трупами умерших от COVID-19 24

В ближайший час и до конца дня в Киевской области ожидаются грозы, местами град (І уровень опасности), сообщил Гидрометцентр.

«Синоптические процессы уже начинают приобретать характер, присущий теплому периоду», - подчеркивают синоптики.

 

Атмосфера в тыловой части циклона (что отошел на северо-восток) неустойчива, температуры сегодня весенние, поэтому в некоторых западных и северных областях уже началась грозовая деятельность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги