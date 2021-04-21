За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от поселка Пивденное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи населенных пунктов Золотое-4 на Луганщине, и Водяное Донецкой области российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 21 апреля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
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