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За прошедшие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 9 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от поселка Пивденное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Золотое-4 на Луганщине, и Водяное Донецкой области российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 21 апреля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи населенных пунктов Пески и Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
ForUm

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