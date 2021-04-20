Контроль над складами с боеприпасами в чешской Врбетице не осуществлялся со стороны официальных властей. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«В 2014 году было два взрыва на складах, потом началось расследование, в ходе него выяснилась фантастическая вещь: гетман Злинского края не знал, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Министерство обороны Чехии сдает помещение склада частным оружейным компаниям, - сказала она. - Представляете, огромное количество оружия на складах с 2006 по 2014 год, восемь лет, вообще без какого-либо контроля со стороны чешских властей».

«Этой информацией также не владело Чешское горное управление, которое должно было проводить проверки взрывчатки на складе. Проверки не проводила и полиция, которая по закону обязана это делать. Также выяснилось, что нарушались все нормы безопасности», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД указала также на отсутствие каких-либо официальных результатов расследования случившегося в 2014 году.

«Власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват, а даже на тот, что там произошло. Официальных материалов нет. Прошло семь лет, погибло два человека, есть конкретная локация, есть владельцы складов, а состоялся ли суд? Суда не было. Генпрокурор Чехии 19 апреля заявил, что следователи не хотят придавать гласности больше информации о взрывах, потому что они все еще ведут расследование», - отметила дипломат.

В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошло два взрыва на складах боеприпасов, которые арендовала компания Imex Group. Ее представитель сообщил, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.