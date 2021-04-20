Съезд Коммунистической партии Кубы (КПК) постановил избрать первым секретарем Мигеля Диас-Канеля, который сменяет на этом посту Рауля Кастро, сообщает ВВС.

В 2018 году Рауль уже передал своему протеже президентское кресло, и мало кто сомневался, что Диас-Канель станет и новым партийным лидером.

Несмотря на то, что формально власть братьев Кастро на Кубе заканчивается, Диас-Канель скорее всего останется преданным им лично и их экономической модели.

Выступая перед делегатами съезда в пятницу (когда имя нового партийного руководителя еще не было объявлено), Рауль Кастро пообещал передать руководство партией в руки молодого поколения, «преисполненного страсти и антиимпериалистического духа». Мигель Диас-Канель на 30 лет младше Рауля.

О том, что 89-летний ветеран слагает с себя партийные полномочия, было известно давно. Рауль Кастро занял пост первого секретаря в 2011 году, сменив своего брата Фиделя.

Братья Кастро правили Кубой со времени революции 1959 года, когда они вместе со своими соратниками свергли режим генерала Батисты.

В роли президента Диас-Канель продемонстрировал преданность созданной Кастро модели государственного социализма, допустив лишь незначительное расширение частного сектора, как того пожелал его предшественник.

В политике также не ожидается никаких резких перемен, так что с точки зрения Кастро, на Диас-Канеля можно положиться.

Рауль Кастро намеревался завершить свою официальную роль в кубинской революции на ноте преемственности, передав факел, так сказать, молодому лидеру, который исповедует те же ценности.

Однако учитывая весьма мрачную экономическую перспективу, весьма может статься, что Диас-Канелю все же придется уже в ближайшем будущем приступить к либерализации управляемой из центра плановой экономики.

Хотя Мигель Диас-Канель родился уже после того, как на Кубе свершилась революция, в нем видят стойкого защитника достижений этой революции и лично братьев Кастро.

Свою политическую карьеру будущий президент начал в комсомольской организации Санта-Клары, города, где находится мавзолей Че Гевары, сражавшегося рука об руку с братьями Кастро во время революции.