Ситуация с распространением коронавируса в мире является тревожной.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, сообщает УНИАН.

По данным ВОЗ, в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости и смертности от последствий COVID-19.

«Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами», - отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что быстро развивается ситуация с выявлением новых штаммов коронавируса, которые «вызывают обеспокоенность».



