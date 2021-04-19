Ситуация с распространением коронавируса в мире является тревожной.
Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, сообщает УНИАН.
По данным ВОЗ, в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости и смертности от последствий COVID-19.
«Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами», - отметила она.
Эксперт также подчеркнула, что быстро развивается ситуация с выявлением новых штаммов коронавируса, которые «вызывают обеспокоенность».
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