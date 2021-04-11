Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«Основываясь на данных с вертолета Ingenuity Mars, поступивших поздно вечером в пятницу, NASA приняло решение перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в федеральном ведомстве США.

В пресс-службе подчеркнули, что летательный аппарат полностью исправен.

Напомним, Маск заявил, что его ракеты сядут на Марс до 2030 года.