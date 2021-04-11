также в разделеМир
Латвия заявила о первых случаях коронавируса у норок 11
Названы дата и место погребения принца Филиппа 17
В Турции перевернулся автобус с россиянами 20
За надпись на асфальте «Жыве» 13-летнюю школьницу в Беларуси забрала милиция 34
Венгрия отложила открытие средних школ 12
В Румынии произошло землетрясение 13
ВОЗ заявила о шокирующем дисбалансе в распределении COVID-вакцин 32
План похорон принца Филиппа пересмотрели из-за COVID-19 40
Турция сообщила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море 16
Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II 28
У COVID-вакцины Johnson & Johnson выявили побочные реакции 83
Ученые: Контакт с поверхностями - не главный путь передачи COVID-19 26
Немецкая земля намерена получить российскую вакцину 22
СМИ: У советника Путина нашли виллу за €15 миллионов на Карибах 21
Опрос: Британцы хотят видеть королем принца Уильяма, а не его отца Чарльза 14
Ученые: У переболевших COVID-19 чаще развивается инсульт и психические расстройства 20
Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca 34
В Facebook назвали причину масштабной утечки данных пользователей 12

Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«Основываясь на данных с вертолета Ingenuity Mars, поступивших поздно вечером в пятницу, NASA приняло решение перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в федеральном ведомстве США.

В пресс-службе подчеркнули, что летательный аппарат полностью исправен.

Напомним, Маск заявил, что его ракеты сядут на Марс до 2030 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги