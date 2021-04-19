Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины

Россия продолжает вести себя агрессивно вблизи границ Украины. Из-за возможной эскалации эта тема занимает все более высокое место в общеевропейской и американской повестке дня. О возможных сценариях дальнейшей российской агрессии и готовности Украины отвечать на эти угрозы – в материале РБК-Украина.

Россия, несмотря на осуждение Запада, и дальше накаляет обстановку у границ с Украиной. Пролить свет на планы Кремля может сам Владимир Путин уже в ближайшую среду. На 21 апреля запланировано его послание к Совету федерации – верхней палате парламента РФ.

И хотя содержание послания традиционно держится в тайне, большинство российских обозревателей полагают, что акцент будет сделан на социально-экономических вопросах, в свете будущих сентябрьских выборов в Госдуму, и возможной раздачи предвыборных «пряников» избирателям.

Но и внешней политике наверняка будет уделено немало внимания, в первую очередь, конечно, Украине. Ситуацию дополнительно накаляет то, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже заявила, что послание Путина потребует «быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей». Уже 22 апреля соберется Совет палаты Совфеда, а на следующий день состоится и пленарное заседание.

Именно этот орган по запросу президента дает формальное разрешение на использование российских войск за рубежом. И по такому сценарию развивались события весной 2014 года, когда Кремль попытался придать легитимности оккупации Крыма. В июне 2014-го разрешение на использование войск в Украине Совфед отозвал.

Могут ли слова Матвиенко о необходимости «быстрой реализации» путинских инициатив означать то, что Москва попробует снова провернуть такой же вариант – вопрос, безусловно, открытый. И, очевидно, поиску ответа на него была посвящена значительная часть двух- и многосторонних переговоров по Украине в различных форматах, которые состоялись в последние дни.

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Определенные намеки на то, какими могут быть самые радикальные сценарии агрессии со стороны РФ, дают так называемые «письма Пушилина», по имени главы т.н. «ДНР», содержание которых обнародовало «Зеркало недели». Как сообщает издание, руководство боевиков разрабатывало три варианта обращения к Путину: с просьбой оказать военную помощь, или признать независимость «республики», или принять ее в состав РФ.

С учетом абсолютной несамостоятельности лидеров боевиков, все эти сценарии, безусловно, готовили в Москве, а не в Донецке. Идеи насчет формального «признания независимости» или вхождения в состав РФ на оккупированном Донбассе в последние месяцы стали продвигать особенно активно, при деятельном участии топовых российских пропагандистов. Например, рассуждая о необходимости «отвоевать у украинцев всю территорию Донбасса».

Сами по себе такие заявления противоречат Минским соглашениям, в несоблюдении которых т.н. «ЛДНР» и Россия так любят обвинять Украину. Ведь ключевая задача, фундаментальная основа «Минска» – возвращение ОРДЛО в состав Украины. А в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе обсуждаются лишь порядок и условия этого процесса. Тогда как любые рассуждения о «независимости» или «воссоединении с РФ» дают исчерпывающий ответ на вопрос о том, кто на самом деле нарушает Минские соглашения.

На такие логические выкладки в Москве привычно внимания не обращают, хотя пока и озвучивают подобные идеи не напрямую, а через своих марионеток в ОРДЛО.

«Европа не примет Россию, а Россия не будет стучаться в Европу. Для России существование цивилизованной Европы – это вызов, и Россия, какой бы она ни была, будет делать все, чтобы паскудить Европе, и Украине как части Европы», – сказал изданию экс-представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный.

По крайней мере, планомерное наращивании военной силы у украинских границ и повышение накала в информпространстве уже сделало российскую власть одним из главных ньюзмейкеров последних недель. Но пока остается непонятным, до какой черты в Кремле могут обострять обстановку. Собеседники РБК-Украина во власти и среди бывших топ-чиновников признают, что поведение Кремля едва ли можно точно спрогнозировать.

«Какие на самом деле планы у Кремля – лучше всего знают в Кремле, а не где-то еще. За последние недели ситуация остается одинаково напряженной. Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу», – сказал изданию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной, уверен собеседник.

«Мы видим откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы «миром» той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать», – подчеркнул Подоляк.

Вероятность того, что Путин в своей речи объявит об одном из силовых сценариев в отношении Украины, невелика, полагает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Я не думаю, что все перейдет черту именно декларативных обвинений. Градус риторики будет повышаться, но до определенного уровня», – сказал Грищенко. Он считает, что Путин сильно заинтересован в проведении встречи с президентом США Джо Байденом, возможность которой сейчас обсуждается. А слишком резкие действия могут эту возможность сорвать.

Глава комитета ВР по внешней политике и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко полагает, что Путин может попытаться зарезервировать за собой возможность использовать военную силу, чтобы расширить поле своих возможностей. Варианты с аннексией ОРДЛО или признание «независимости» псевдореспублик нардеп считает менее вероятными. Ведь это будет означать автоматический выход РФ из Минского процесса и, как минимум, новые санкции.

«Может быть так, что Путин попросит разрешение, и Совфед даст это разрешение на использование войск, чтобы у Путина был такой козырь для запугивания и давления на Запад и на Украину. Но это не означает, что он этим воспользуется», – сказал РБК-Украина Мережко.

Он не исключает, что Кремль может попытаться использовать концепцию «гуманитарной интервенции» – якобы для защиты страдающих в ОРДЛО обладателей российских паспортов. В любом случае, это будет очередным грубым нарушением международного права со стороны РФ.

О том, что российское руководство сейчас хочет увеличить арсенал своих возможностей влияния на ситуацию, изданию сказал и экс-глава МИД Павел Климкин. «Путин может оглашать какие-то решения, а потом вести переговоры по этим решениям, требовать что-то взамен и т.д., фактически, пытаясь поставить всех «на счетчик», – отметил Климкин. При этом он полагает, что Путин не хочет начинать сразу с большого военного вторжения, а попытается дальше шатать ситуацию другими методами.

Как заявил 14 апреля начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сейчас рассматривается реализация трех возможных сценариев действий российских военных против Украины. Первый – демонстрация силы у границ и в оккупированном Крыму, второй – захват части южных областей для решения проблемы с водоснабжением Крыма, третий – провокация против сил ООС на Донбассе.

Именно последний сценарий является приоритетным для Кремля, считает глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. Его суть в том, чтобы спровоцировать украинских военных на какие-то действия, а потом обвинить Украину в нарушении мирных договоренностей, отметил нардеп в разговоре с РБК-Украина.

«Они всегда провоцировали, проводили учения, но сейчас они еще и усилили разведку, развернули на своей территории дополнительные пункты управления – это то, чего раньше не было. И, конечно, сейчас гораздо большая численность военных подразделений у наших границ, чем когда-либо», – отметил депутат.

По информации Минобороны, по состоянию на середину прошлой недели, численность развернутых у границ и в Крыму российских войск насчитывала 89 тысяч человек.

Опыт 2014-го

Помимо вопроса о том, какой вариант поведения выберут в Кремле, не менее важно, насколько Украина готова к каждому из них. Во власти уверяют, что готовы к отражению агрессии всеми доступными путями, начиная от политико-дипломатических, заканчивая военными, в тесном сотрудничестве с западными союзниками.

«Опыт 2014 года научил нескольким простым истинам. Первая: от России можно ожидать всего, что угодно. Вторая: прогнозируя действия России, надо быть готовыми заранее и не дать застать себя врасплох. Мы этот опыт хорошо усвоили», – сказал РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба.

С самого начала переброски российских войск к украинским границам, Киев начал активно консолидировать международную поддержку. Как следствие, в пропаганду Кремля о якобы готовящемся со стороны Украины наступлении никто не поверил, отметил министр. Он уверен, что единство международной коалиции в поддержку Украины способно «демотивировать Россию от безрассудных действий».

«В отличие от 2014 года, в 2021 году Украина и мир готовы, и не дадут захватить себя врасплох, что бы там не придумали в Кремле», – резюмировал Кулеба.

Для обсуждения текущей ситуации президент Владимир Зеленский провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, по видеосвязи к переговорам подключилась и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам было обнародовано совместное заявление, которое, впрочем, лишь в общих словах призывает Россию к «деэскалации ситуации».

Среди всех западных союзников Украины, безусловно, особое внимание обращено на США. Как уже писало РБК-Украина, нынешняя эскалация вокруг Украины может быть прежде всего тестом Кремля на крепость новой американской администрации.

Действия и заявления Джо Байдена в этом аспекте вызывали определенную критику в Украине. Безусловно, против РФ ввели очередные санкции и снова предупредили о цене, которую придется заплатить за дальнейшую агрессию. Но многие явно ждали более жестких и конкретных действий и гарантий.

Впрочем, ситуацию можно трактовать и другим образом – Байден вводит санкции против россиян, но в то же время показывает им путь к деэскалации: прекратите делать то, что вы сейчас делаете, и мы тогда сможем с вами начать диалог.

К тому же неизвестно, какие еще месседжи из Белого дома могли уйти в Кремль по закрытым дипломатическим каналам. И Павел Климкин, и Константин Грищенко отметили изданию, что в подобных ситуациях более эффективны именно непубличные сигналы.

Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины

В ближайшие дни, помимо обращения Путина к Совету федерации, должны состояться еще несколько событий, которые могут прояснить ближайшие намерения Кремля. Сегодня, 19 апреля, пройдет встреча политических советников «нормандской четверки», посвященная обсуждению «кластерных планов» по Донбассу.

«Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности», – добавил Михаил Подоляк.

20 апреля, согласно данным разведки, закончится разворачивание российского контингента у границ и в Крыму – его численность возрастет до 110 тысяч.

А 22 апреля, на следующий день после послания Путина, президент РФ встретится в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тот уже пообещал в ближайшее время озвучить «одно из принципиальных решений за четверть века президентства». Вполне возможно, что речь пойдет о дальнейшем усилении зависимости Минска от Москвы.

Как предполагают собеседники РБК-Украина в среде белорусской оппозиции, речь на встрече может пойти об углублении военного сотрудничества между РФ и Беларусью. Для Украины это означает, что угроза вторжения еще и с северного направления станет более вероятной.