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В Черновицкой области в селе Черепковцы священнослужители УПЦ совершили отвевание военнослужащего Вооруженных сил Украины Ярослава Карлийчука.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин погребения 24-летнего воина возглавил секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук).

Старший солдат Ярослав Карлийчук, боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, погиб во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

 
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