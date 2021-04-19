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Российская вакцина Sputnik V вряд ли поможет Франции ускорить кампанию прививок от коронавируса, считает Эммануель Макрон, сообщает Укринформ.

«Я не думаю, что российская вакцина сегодня является решением проблемы… Потребуется время, чтобы получить разрешение Европейского агентства (лекарственных средств. – Ред.) и чтобы наладить производство такой вакцины на нашем континенте», - сказал Макрон.

В связи с этим агентство напоминает, что Франция медленно начала кампанию прививок от COVID-19, отчасти из-за трудностей с поставками вакцин. Тем не менее Макрон заявил о планах вакцинировать 20 миллионов взрослых жителей страны - почти треть всего населения - к середине мая.
ForUm

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