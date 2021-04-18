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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе состоится 19 апреля.

«Мы планируем уже в понедельник провести первый управляемый полет на Марсе», — сообщили в NASA.

Вертолет начнет свой полет в 10:30 по киевскому времени.

Первые полеты Ingenuity нацелены на то, чтобы доказать, что можно управлять аппаратом с двигателем, таким как марсианский вертолет, на другой планете.

Компания Ingenuity собирается совершить несколько коротких полетов, единственной дополнительной бортовой технологией является камера.

Во время этих полетов Perseverance также будет использовать свои камеры для съемки событий.

Напомним, первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли
ForUm

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