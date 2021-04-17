Во Львовской области через два дня после прививки против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield умер 63-летний мужчина.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, прививку мужчина получил 15 апреля. Отмечается, что случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

«Важно! Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин», - добавил Козицкий.

Напомним, за сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев.