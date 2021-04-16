Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что декларацию о поддержке стремления Украины к членству в ЕС подписали уже «несколько стран».

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказывая о том, что предложил Франции подписать такую ​​декларацию.

«Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию, есть страны, которые сейчас знакомятся с этой декларацией», - отметил Зеленский.

В то же время, официально известно о подписании такой декларации только с Литвой - во время визита в Киев президента Литвы Гитанаса Науседы. Напомним, декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины, в том числе - что Литва поддержит Украину, когда она подаст заявку на членство в ЕС.