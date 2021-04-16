также в разделеПолитика
Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от Украины 12
Зеленский: Уже несколько стран официально поддержали будущее членство Украины в ЕС 13
Зеленский считает возможным проведение саммита лидеров нормандской четверки 13
Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном и Меркель 30
Садовый просит США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове 12
Зленский: Вступление в НАТО нельзя сводить только к реформам 17
ЕС изучает ситуацию с ограничением Россией свободы судоходства в Черном море 11
В Париже началась встреча Зеленского с Макроном 17
Зеленский: Оккупированные РФ территории могут стать хуже Чернобыля 62
Зеленский объяснил, почему сложно реформировать Украину 19
Блогеры: Дудкин вышел на свободу под залог в 2 миллиона, который внесли соратники Медведчука 18
Разумков подписал законы о реструктуризации обязательств по валютным кредитам 14
Зеленский: «Северный поток-2» – это вопрос войны, а не бизнеса 27
Еurobrics обвиняет Зеленского в эскалации конфликта на Донбассе и в преследовании оппозиции и СМИ 33
The Irish Times: К обострению на Донбассе привело преследование украинской властью оппозиции и Медведчука 22
Зеленский: Макрон может сделать искусственное дыхание «Нормандии» 25
РФ перебросила в Крым подразделения армии, воевавшей в Осетии и на Донбассе 57
Хмельницкий выиграл приз ПАСЕ за продвижение европейских идей 8

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил Франции подписать такую ​​же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.

Как пишет «Европейская правда», об этом сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи.

«Мы разработали декларацию, которую заключаем с партнерами - странами-членами ЕС, о том, что та или иная страна поддерживает стремление Украины к членству в ЕС... Я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с декларацией и даст ответ», - отметил Владимир Зеленский.

Он сказал, что её подписали уже «несколько стран» и еще несколько знакомятся с предложением - но не уточнил, какие именно.

Напомним, впервые такую ​​декларацию Украина подписала с Литвой во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
16
Теги