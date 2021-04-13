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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на то, что НАТО выполнит обещание относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом он сказал на совместной с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом пресс-конференции перед заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, трансляция мероприятия велась на сайте НАТО, передает УНИАН.

«В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дал обещание Украине и Грузии. И мы верим, что Альянс-институция, которой можно доверять и которая придерживается своих обещаний. Для нас членство в НАТО-это вопрос времени», - заявил он.

Также, по словам Кулебы, Украина, НАТО и союзники могут сделать много для того, чтобы предотвратить эскалацию ситуации со стороны Москвы и обеспечения безопасности в Черноморском регионе, на евроатлантическом пространстве в целом.

Напомним, в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение, что в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО.

«НАТО приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы пришли к согласию, что эти государства станут членами НАТО. Обе страны сделали ценные взносы в операции Альянса. Мы приветствуем демократические реформы в Украине и Грузии и с нетерпением ожидаем проведения свободных и честных парламентских выборов в Грузии в мае. ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству.  Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран по ПДЧ. Таким образом мы начнем период интенсивного взаимодействия с ними на высоком политическом уровне с целью рассмотрения вопросов, связанных с их обращениями по ПДЧ, которые остаются нерешенными. Мы обратились к министрам иностранных дел с просьбой сделать первую оценку прогресса на их встрече в декабре 2008 года. Министры иностранных дел имеют полномочия принимать решения по ПДЧ для Украины и Грузии», - говорится в Декларации Бухарестского саммита.
ForUm

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