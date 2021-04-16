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Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) РФ отработали учебно-боевые задачи на общевойсковом полигоне Опук в Крыму, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач приданными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения», - говорится в сообщении.

Части и соединения 58-ой общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе.

Напомним, что с 19 апреля и до октября 2021 года Россия закрывает части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. Мотивирует это решение Кремль также военными учениями.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенных прав государства.

58-я общевойсковая армия в 2008 году принимала участие в российско-грузинской войне в Южной Осетии. В 2014 году подразделения из состава армии участвовали в российско-украинской войне в боях на востоке Украины.
ForUm

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