На сегодняшний день правовых оснований для трудоустройства украинских сезонных рабочих в сельском хозяйстве в Германии нет, но переговоры по этому поводу ведутся.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство труда ФРГ.

«Министерство ведет предварительные переговоры с Украиной относительно трудоустройства на сезонные работы в сельском хозяйстве. На сегодняшний день сезонное трудоустройство украинцев возможно лишь в рамках отпуска или стажировки студентов», - отметили в ведомстве на запрос агентства.

Таких «рабочих на время отпуска» в 2018 году в Германии было зарегистрировано 11838 человек (из них 7053 в сельском хозяйстве), в 2019 - 19180 (9594 в с/х), за первые 9 месяцев 2020 года - 18301 (в том числе 10285 в аграрном секторе).

Прогнозировать ситуацию в этом году, учитывая пандемию, в Министерстве не берутся. Безвиз, как известно, на сегодняшний день не работает.

Трудоустройство же «настоящих» сезонных работников в сельском хозяйстве возможно только в рамках посреднических договоров. Впервые в этом году немецкая сторона заключила пилотное соглашение о трудоустройстве сезонных помощников в сельском хозяйстве с Грузией, Украина – на очереди.

Соглашение предусматривает, по сравнению с общим правом на въезд рабочих в Германию, значительно упрощенные правила въезда при условии, что продолжительность работы не превышает 90 дней в период 180 дней. После заключения потребуется лишь разрешение на работу от государственной администрации занятости в Германии и Федерального агентства занятости (ВА) для отдельных категорий работников (BA при этом проверяет условия трудоустройства, такие как заработная плата, которая не должна быть ниже, чем для местных работников). Разрешение выдается быстро, ведь виза не нужна. По договору работать сможет фиксированное количество сезонных рабочих.

Германия испытывает большую потребность в сезонных работниках в сельском хозяйстве, которая, очевидно, скоро уже не будет покрываться предложениями с территории Европейского Союза, отметили в Минтруда. Однако на сегодняшний день сезонные работники из третьих стран все еще составляют небольшую группу от общего их числа.

В прошлом году ФРГ позволила для спасения весеннего урожая приезд в страну в апреле-мае 80 тыс. сезонных работников из Восточной Европы. В основном это были граждане Польши и Румынии, которые являются гражданами ЕС. Средняя потребность в помощниках в немецком агросекторе оценивается в 300 тыс. человек.