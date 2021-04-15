В ответ на агрессивные действия РФ у границ Украины Запад должен ввести новые санкции против России.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает Укринформ со ссылкой на радио Wnet.

«Россия должна осознавать, что когда будут осуществлены какие-то шаги, то это вызовет ответ. Этим ответом должны быть санкции, которые уже сейчас действуют и которые вопреки пропаганде Путина, которая иногда попадает в польские и европейские СМИ, что они якобы неэффективны и вредят также и европейцам, на самом деле являются эффективными. Россия их ощущает, их ощущают члены правящей группы в Кремле. Новые санкции против России являются ответным путем, поскольку эта власть в Кремле понимает исключительно аргумент силы», - подчеркнул Яблонский.

Он добавил, что если кто-то продемонстрирует слабость в отношениях с Россией, то в Кремле это воспримут как доказательство того, что решение об эскалации на востоке было верным.

Польский дипломат подчеркнул, что предложение некоторых экспертов, которые утверждают, что России надо дать какие-то гарантии за то, чтобы она отвела свои войска с украинской границы, является «абсолютно ошибочным подходом».

По его словам, эскалация Россией ситуации на границе с Украиной имеет целью вынудить Запад к дальнейшим уступкам и убедить, что ситуация до этой эскалации якобы была нормальной.

«Но она не была нормальной. Там все время происходит вооруженный конфликт. Он был менее интенсивным, чем ранее, но там все время гибнут люди. Поэтому недопустимо соглашаться на такие аргументы», - подчеркнул заместитель главы МИД Польши.

Яблонский отметил, что польская дипломатия пытается активно объяснять на Западе: Россия все время нарушает международное право методом непреложных фактов и демонстрации силы, чтобы все обсуждали: пойдет Россия дальше или остановится?

Заместитель главы МИД Польши не исключил, что вооруженная агрессия РФ против Украины может иметь место, ведь это уже было в прошлом в Чечне, Грузии, Украине, российские власти также пытаются убивать противников режима в Кремле.

«Это показывает, что Россия способна к абсолютно криминальным действиям. И это надо иметь в виду», - констатировал заместитель главы польской дипломатии.

Тем не менее, он выразил мнение, что настоящей целью Путина в нынешней ситуации является не доведение до полной эскалации, а лишь попытка произвести впечатление, что эта эскалация скоро наступит. Это позволит Кремлю извлечь из этого «определенную политическую выгоду».

Яблонский подчеркнул, что Россия действует по принципу «купи козу - продай козу»: сознательного ухудшения ситуации, чтобы потом все согласились на ситуацию, которая была до этого.

«Речь идет о том, чтобы абсолютно неприемлемую ситуацию представить как нормальную. Это попытка поправить свою геополитическую ситуацию в международной политике», - подчеркнул польский дипломат.

Он выразил мнение, что речь идет о признании статус-кво на востоке Украины согласия Запада на «российский» Крым и получении согласия на завершение строительства газопровода Nord Stream 2, который обойдет Украину и будет элементом дальнейшего давления на Киев.

«Это огромная опасность. Согласие на ситуацию, которая была еще два месяца назад, будет очередным шагом к интенсификации конфликта если не сейчас, то в будущем», - подчеркнул Яблонский.

Нынешнюю реакцию Запада на действия России он назвал «адекватной», хотя действия западных столиц могли бы быть «более интенсивными».

В то же время, действия США и НАТО, по мнению польского дипломата, показывают, что «реакция будет, и Путин должен это осознавать».

Как сообщалось, Россия в течение последних нескольких недель продолжает накапливать ударные военные подразделения вблизи границ Украины, при этом в российских СМИ развернута информационная кампания лжи и провокаций по дискредитации Украины и оправданию военного вмешательства России под предлогом «защиты русскоязычного населения».