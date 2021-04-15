Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, а также прогноз роста реального ВВП с 4,2% до 3,8%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 и дальнейшую стабилизацию на этом уровне», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года. «Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику. Осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем», – подчеркнули в НБУ.

Также, по данным регулятора, экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности из-за усиления карантинных ограничений. «Учитывая потери от пандемии Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%», – сказано в сообщении.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. до 7,5% годовых.