План поступлений общего фонда госбюджета за три месяца не выполнен на 34,7 млрд грн, или 9,3%, что сужает возможности для своевременного и полного проведения расходов. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета в январе-марте 2021 по оперативной отчетности Государственной казначейской службы Украины.

Он отметил, что основная причина невыполнения - неполучение средств от государственных внешних заимствований.

«В январе-марте размещение облигаций внешних государственных ссуд не осуществлялось и средства от международных финансовых организаций, в частности МВФ, не поступали. В результате общий фонд не получил более 42 млрд грн, предусмотренных планом поступлений от внешних заимствований», - отметил Пацкан.

При таких условиях непоступление внешних заимствований частично замещалось внутренними.

Так, увеличенный Министерством финансов на 37,8 млрд грн план внутренних заимствований в первом квартале выполнен полностью. От размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в государственный бюджет поступило 118,7 млрд гривен.

От приватизации государственного имущества по итогам первого квартала поступило 530 млн грн.

«Счетная палата настаивала и настаивает на качественном прогнозе показателей государственного бюджета. Из года в год закладываются миллиардные поступления от приватизации. Из года в год бюджет недополучает эти средства. Только за первый квартал невыполнение плана от приватизации госимущества - 83%. Это 2,7 млрд грн», - подчеркнул Пацкан.

Он отметил, что доходы общего фонда государственного бюджета составили 219,7 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 4,7%, больше плана на отчетный период. В частности, перевыполнены поступления: НДС с учетом бюджетного возмещения, рентной платы за пользование недрами, акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), налога на прибыль предприятий.

Комментируя ситуацию с расходами общего фонда, председатель Счетной палаты отметил, что план не выполнен на 23,1 млрд грн (или 8,3%). В частности, провели меньше плана расходов: на 4,3 млрд грн - на оплату труда с начислениями; на 1,9 млрд грн - на приобретение медикаментов и перевязочных материалов, продуктов питания; на 1,8 млрд грн - на социальное обеспечение.

«Кроме того, не начато выполнение бюджетных программ по строительству (приобретению) жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины. Это вызвано прежде всего длительным утверждением Кабмином распределения средств», - добавил Пацкан.