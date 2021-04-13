В Украине нет оснований для дальнейшего роста цен на продукты перед Пасхальными праздниками, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что за последнюю неделю зафиксировано снижение стоимости социальных продуктов, в частности, некоторых видов хлеба, круп, сливочного масла, яиц, лука, моркови и картофеля.

«По оценкам представителей ритейла, к Пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится», – говорится в сообщении.

Представители сахарной отрасли также сообщают, что предпосылок для роста цен на сахар нет. В сообщении приводится информация ассоциации «Укрцукор», согласно которой спрос и предложение сахара на внутреннем рынке сбалансированы, и на сегодняшний день оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/кг с учетом НДС.

«В частности, это связано с ожиданием в ближайшее время импорта в Украину 120 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки на внутреннем рынке. В некоторых регионах Украины оптово-отпускная цена на сахар уже снизилась», - сказано в сообщении.

