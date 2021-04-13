также в разделеМир
США отправят в Германию еще 500 военных 7
Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока-2» 8
ВОЗ: Вакцинация пока не снижает заболеваемость COVID-19 12
В РФ не исключили отключение от Visa и MasterCard 11
Япония решила сбросить воду из Фукусимы в океан 12
Ученые: «Британский» штамм коронавируса не смертоноснее других 11
CNN: Байден оставит посла США в РФ, назначенного Трампом 13
Johnson & Johnson начала поставки вакцины в ЕС 19
В РФ угрожают США за направление своих кораблей в Черное море 33
Блок ХДС/ХСС не договорился о едином кандидате на пост канцлера Германии 11
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ 16
ХДС утвердила кандидата в канцлеры Германии вместо Меркель 35
Кулеба провел 16 разговоров с иностранными дипломатами из-за действий РФ 14
Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле 22
В Нидерландах опубликовали новые записи по делу МН17 36
Блинкен: COVID-19 вышел из-под контроля из-за действий Китая 76
Египет задержал контейнеровоз Ever Given до возмещения $1 миллиарда 46
СМИ сообщают об инциденте на ядерном объекте в Иране 26

С начала пандемии коронавируса в мире погибли свыше 3 миллионов человек; около 120 миллионов жителей оказались в нищете.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш на открытии экономического форума в Нью-Йорке, передает УНИАН.

255 миллионов человек потеряли рабочие места с полной занятостью, уточнил Генсек.

«Мы увидели худшую рецессию за последние 90 лет. И кризис еще далек к завершению. Действительно, сейчас скорость заражения даже увеличивается», – пояснил Гутерреш.

Также в ООН отметили, что около 75% глобальной вакцинации приходится на 10 развитых стран мира, тогда как многие государства еще даже не начали прививать своих граждан из групп риска.

Неравенство доступа к препарату в мире превышает 9 триллионов долларов.

«Неравенство также растет внутри стран, так от пандемии больше всего пострадали женщины, девочки и уязвимые категории. Почти 170 миллионов детей в мире не посещают школы в течение года. Мы сталкиваемся с глобальным кризисом в сфере образования, что в будущем может привести к неравенству между поколениями», – пояснил генсек ООН.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
5
Теги