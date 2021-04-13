С начала пандемии коронавируса в мире погибли свыше 3 миллионов человек; около 120 миллионов жителей оказались в нищете.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш на открытии экономического форума в Нью-Йорке, передает УНИАН.

255 миллионов человек потеряли рабочие места с полной занятостью, уточнил Генсек.

«Мы увидели худшую рецессию за последние 90 лет. И кризис еще далек к завершению. Действительно, сейчас скорость заражения даже увеличивается», – пояснил Гутерреш.

Также в ООН отметили, что около 75% глобальной вакцинации приходится на 10 развитых стран мира, тогда как многие государства еще даже не начали прививать своих граждан из групп риска.

Неравенство доступа к препарату в мире превышает 9 триллионов долларов.

«Неравенство также растет внутри стран, так от пандемии больше всего пострадали женщины, девочки и уязвимые категории. Почти 170 миллионов детей в мире не посещают школы в течение года. Мы сталкиваемся с глобальным кризисом в сфере образования, что в будущем может привести к неравенству между поколениями», – пояснил генсек ООН.