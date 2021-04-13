За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи поселка Привденное противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, из вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Новгородское оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении поселка Золотое-4 вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пески, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а у Каменки - из стрелкового оружия.
Вследствие прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями РФ один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
В направлении населенного пункта Зайцево враг дважды совершил дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. При этом интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в РФ значительно возросла.
Пророссийские наемники продолжали обострять ситуацию вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое, пытаясь оправдать собственное нежелание открыть КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. С этой целью 12 апреля оккупанты обстреляли участок разведения №2 «Золотое», грубо нарушив подписанное Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 20 сентября 2016 года. Военнослужащие Вооруженных сил Украины зафиксировали два гранатометных выстрела из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Екатериновка, что на подконтрольной правительству Украины территории.
О фактах нарушений вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК нотой сообщила СММ ОБСЕ.
В штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.
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