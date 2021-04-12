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Господь – лучший Врач, Который знает самые действенные методы для нашего духовного исцеления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Самым лучшим врачом, самым сильным и самым действенным является сам Господь. Если Господь становится терапевтом для нас или применяет профилактические меры – мы это видим и за это благодарим. Когда Господь, как хирург, применяет действенные, сильные методы воздействия на нашу земную жизнь и на вечную участь, мы также благодарим и славим Творца, потому что Он знает как никто, какой метод будет именно для нас именно в это время наиболее действенным», - отметил священник Ростислав Валихновский.

Говоря о Промысле Божием в нашей жизни, заслуженный врач напомнил, что все происходящее с человеком совершается в соответствии с его духовным состоянием и «безусловно направлено на наибольшую пользу для нашей души».

В качестве примера он привел взаимоотношения врача с пациентом: когда мы приходим в больницу, то не выбираем и не указываем, какой метод лечения будет наиболее действенным для нас.

«Мы должны вверить себя в руки Господа и, как говорил святитель Николай Сербский, поставить «Бога в центр жизни, а не на обочину», - подытожил отец Ростислав Валихновский.
ForUm

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